Adiada cerimónia de atribuição de nome de Ronaldo a aeroporto

O jogador do Real Madrid (Espanha) encontra-se de férias na região até domingo.

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira informou esta sexta-feira que a cerimónia para a atribuição do nome do futebolista Cristiano Ronaldo ao aeroporto regional, prevista para hoje, foi adiada devido a compromissos do jogador."A nova data para esta cerimónia será avançada assim que o calendário de jogos e a agenda profissional do jogador o permitam, sendo que a região, conjuntamente com Cristiano Ronaldo, está a diligenciar no sentido de que possa ser encontrada uma solução, na maior brevidade possível e dentro da disponibilidade existente", refere a nota distribuída pela secretaria.A 21 de junho, o Governo Regional decidiu atribuir o nome de Cristiano Ronaldo, ao Aeroporto da Madeira, arquipélago de onde o futebolista é natural.