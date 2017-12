Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Administração da SAD do Vitória de Setúbal demite-se

Decisão com efeitos imediatos.

19.12.17

A administração Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Vitória de Setúbal, liderada por Fernando Oliveira, apresentou hoje a sua renúncia aos respetivos cargos, com efeito a partir do final desta terça-feira.



Em comunicado publicado na página oficial do clube, a SAD eleita em março de 2017 explica que "esta decisão é a consequência lógica da renúncia à direção do Vitória Futebol Clube apresentada a 21 de novembro".



O documento enumera as razões que levaram os dirigentes a antecipar a renúncia que iria ser feita a 21 de dezembro, depois do ato eleitoral que vai eleger a próxima direção, deixando reparos à forma de atuação da lista B, liderada por António Santos.



"Face aos percalços existentes que reconduziram o ato eleitoral a apenas uma lista candidata e face ao mandatário [Júlio Adrião] desta lista ter, entretanto, manifestado publicamente que deveria a administração nomeada deixar de imediato o seu lugar à disposição e, sobretudo, face aos membros desta lista, sem autorização, terem-se introduzido na atividade desta SAD, designadamente, abordando treinador [José Couceiro] e demais", lê-se.



O comunicado refere ainda que a demissão pretender "evitar outros percalços", mostrando-se disponível para colaborar no futuro.



"Agradecemos a todos o trabalho que nos foi permitido realizar, deixando a nossa disponibilidade para colaborar com esta SAD e Clube em tudo o que estiver ao nosso alcance, ou que os seus representantes reputem por adequado", finaliza.