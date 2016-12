“ADN de campeão faz-se dia a dia”

"Não estamos no lugar que queremos e os três pontos aproximam-nos do que pretendemos. Não há questões de pressão [sobre o Benfica] porque a tabela classificativa, neste momento, não é determinante", disse o treinador.

A questão surgiu na sequência da frase de Iker Casillas, para quem falta ao atual FC Porto "o ADN de campeão" que tem o Benfica. Nuno Espírito Santo entende o guardião espanhol, mas sublinha que a equipa está a crescer."Temos um plantel com muita juventude e o ADN constrói-se no dia a dia. Todos temos a capacidade de saber a grandeza do clube que representamos e a obrigação de quebrar um ciclo de três anos sem vencer títulos. Ter ADN de campeão é, no dia a dia, sentir esse desejo de ganhar e de melhorar", referiu.Sobre o jogo de hoje com o Desp. Chaves, Espírito Santo não quer ouvir falar da Taça de Portugal, prova de que os dragões foram afastados pelos flavienses. "Não é o sentimento de vingança que nos move. Esse sentimento implica momentos do passado e esses nós não os podemos mudar", frisou, recusando ainda qualquer impacto da ausência de Jorge Simão, técnico que seguiu de Chaves para Braga: "Os jogadores são os mesmos. É uma equipa organizada."