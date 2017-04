Adrien acelera rumo ao dérbi

O Benfica tem apenas um ponto de vantagem sobre o FC Porto e um tropeção em Alvalade pode inviabilizar a conquista do tetracampeonato.



Uma partida que está a ser encarada com grande expectativa por parte dos jogadores leoninos, que a veem como uma forma de reagir aos castigos aplicados a Bruno de Carvalho (presidente do clube, com 113 dias de suspensão) e Octávio Machado (diretor-geral, 75 dias).O Benfica tem apenas um ponto de vantagem sobre o FC Porto e um tropeção em Alvalade pode inviabilizar a conquista do tetracampeonato.

Adrien Silva já treinou ontem sem limitações com o plantel do Sporting e aponta à titularidade no dérbi com o Benfica no próximo dia 22 (às 20h30).O capitão leonino está totalmente recuperado da lesão no ligamento lateral interior do joelho direito, contraída no jogo com o Rio Ave (triunfo leonino por 1-0) a 18 de fevereiro.Uma boa notícia para Jorge Jesus que ainda não deverá utilizar o médio frente ao Boavista no sábado em Alvalade. O jogador foi dado como apto pelo departamento médico, mas ainda precisa de recuperar a forma física, depois da longa paragem.No entanto, o médio, de 28 anos, já deverá ser chamado para o embate contra o V. Setúbal (dia 14), onde poderá alinhar alguns minutos de forma a ganhar ritmo competitivo para o dérbi frente ao Benfica, em Alvalade.