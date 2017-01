Adrien apto para Setúbal

Adrien lesionou-se no joelho direito no jogo com o Varzim, na passada sexta-feira, e teve de sair mais cedo





Perante o adversário mais cotado no Grupo A, Jorge Jesus não deverá facilitar e vai apostar no capitão. Adrien Silva, que aproveitou as redes sociais para desejar um feliz 2017, lembrar um "2016 de emoções" e agradecer o "apoio constante", continua a ser cobiçado no mercado de inverno, com o Leicester a voltar à carga depois da tentativa falhada no verão.

Adrien Silva realizou ontem treino condicionado, mas tudo aponta que estará apto para o jogo de quarta- -feira (20h15) com o V. Setúbal, para a Taça da Liga, apurou o Correio da Manhã.O capitão leonino, que saiu lesionado com um traumatismo no joelho da perna direita no jogo com o Varzim (vitória leonina por 1-0), apresenta ainda algumas queixas, pelo que ontem realizou treinou condicionado, mas a mazela não será impeditiva de dar o contributo no jogo com os sadinos, determinante para a continuidade dos leões na Taça da Liga.A eliminação da Liga Europa e o atraso significativo de oito pontos para o líder Benfica no campeonato fazem os leões reforçar a aposta na Taça da Liga, que ficará decidida no final de janeiro. Uma conquista que poderá ser importante para a reeleição de Bruno de Carvalho no sufrágio do dia 4 de março.