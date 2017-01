Adrien cobiçado pela Juventus

Contudo, é um dos jogadores imprescindíveis no esquema de Jorge Jesus, o que dificulta o negócio nesta fase, pois as propostas existentes são de valor inferior ao da cláusula de rescisão (entre os 25 e os 30 milhões de euros).



Adrien Silva é um dos jogadores mais cobiçados do plantel leonino, estando ainda referenciado pelo Leicester, que chegou a formalizar uma proposta no verão. O capitão leonino, de 27 anos, tem contrato com o Sporting até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.Contudo, é um dos jogadores imprescindíveis no esquema de Jorge Jesus, o que dificulta o negócio nesta fase, pois as propostas existentes são de valor inferior ao da cláusula de rescisão (entre os 25 e os 30 milhões de euros).Para precaver uma eventual saída, responsáveis leoninos querem fazer regressar o médio Francisco Geraldes (Moreirense), autor do golo que eliminou o FC Porto da Taça da Liga. O seu regresso só será consumado após a visita do Moreirense ao Dragão (dia 15).

A Juventus entrou na corrida pela contratação de Adrien Silva e admite apresentar uma uma proposta já em janeiro, avança a Sky Sports Italia.O médio leonino é um dos nomes equacionados para reforçar a equipa de Massimiliano Allegri no ataque à segunda metade do campeonato italiano, pois não poderá ser utilizado na Liga dos Campeões (Juve defronta FC Porto nos ‘oitavos’).O líder da Liga italiana reforçou-se com Tomás Rincón (Génova) e pondera agora avançar para a contratação médio português ou do francês Schneiderlin.