Adrien e William confirmam notícia da CMTV

À Sporting TV, Adrien Silva e William Carvalho confirmaram a notícia que tinha sido avançada pela CMTV e que dava conta da tensão vivida este sábado no balneário leonino depois do embate diante do Chaves.

"Aproveito para esclarecer essa situação. Após aquele resultado que ninguém queria, o presidente foi ao balneário mostrar a sua insatisfação e nós, enquanto grupo e capitães, entrámos em diálogo. Em cada momento em que os resultados não aparecem é um momento negativo perante tudo o que se faz durante a semana. Temos de contrariar", disse Adrien Silva.

A CMTV teve acesso a novos dados que indicam que o presidente do Sporting insultou os jogadores, chamou-os de chulos e acusou-os de só pensarem em dinheiro. Rui Patrício e Adrien reagiram de imediato em defesa do plantel e disseram que não admitiam esses insultos e acusações.



Depois, Adrien pediu a Bruno de Carvalho para sair do balneário. Bruno recusou e Bas Dost ameaçou pô-lo fora do balneário fisicamente. Quando ia empurrá-lo, o avançado holandês foi impedido por Adrien e Octávio Machado. A confusão e os gritos eram tantos que os jogadores do Chaves saíram do seu próprio balneário para ver o que se passava. Jorge Jesus só chegou depois.

Sobre o jogo da próxima terça-feira para os quartos de final da Taça de Portugal, novamente com o clube de Chaves, William Carvalho adiantou que a equipa está "frustrada" pelo resultado e que por isso dará uma "boa resposta" aos rivais.

Adrien Silva falou ainda sobre os adeptos, afirmando que a equipa sportinguista conta sempre com o seu apoio. "Tenho a certeza que nunca nos irão deixar de apoiar, mesmo nos momentos menos bons", disse, convicto.





Recorde-se que os adeptos insultaram a equipa, os jogadores e os dirigentes à saída do municipal de Chaves, após os resultados.