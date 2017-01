Adrien hospitalizado devido a lesão na zona cervical

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acompanhou Adrien até à ambulância.

O médio português Adrien Silva saiu lesionado do encontro deste domingo frente ao Feirense e teve de ser hospitalizado.O capitão leonino à passagem dos 37 minutos de jogo, depois de um lance com Luís Aurélio que atingiu com um joelho na zona da cabeça de Adrien.O jogador foi retirado em maca do relvado e com uma coluna cervical, tendo sido levado para uma ambulância e de seguida encaminhado para o hospital.