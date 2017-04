Sporting vence Boavista por 4-0 e Bas Dost faz hat-trick

67' - Substituição no Boavista: sai Bukia, entra Rochinha.



62' - Golo do Sporting. Depois de muitas ameaças, Bas Dost consegue o hat-trick.



61' - Substituição no Sporting: sai Bryan Ruiz e entra o aguardado Adrien Silva.



57' - Nova substituição no Boavista: entra Carraça, sai Anderson Carvalho.



51' - Substituição no Boavista: sai Fábio Espinho, entra Schembri.



47' - Golo do Sporting. Bas Dost é chamado a marcar o penálti e não perdoa.



46' - Recomeça a partida em Alvalade e há penálti assinalado a favor do Sporting.



45' - Intervalo em Alvalade. O Sporting está a vencer o Boavista por 2-0.



38' - Schelotto cabeceia, mas bola sai ao lado.



37' - Bas Dost continua a ameaçar as redes do Boavista. Após um canto, cabeceia por cima da baliza dos portuenses.



35' - Podence falha uma excelente oportunidade. Na cara do golo, decide passar a bola a Bryan Ruiz, que estava atrasado.



29' - Golo do Sporting, marcado por Bas Dost.



28' - Cabeceamento fraco de Fábio Espinho, para defesa fácil de Rui Patrício.



20' - Golo do Sporting, marcado por Alan Ruiz após assistência de Schelotto.



16' - Cartão amarelo para Edu Machado.



12' - Bruno César cabeceia, mas bola passa perto do poste.



03'- Sporting continua a ameaçar, desta feita através de Coates, que cabeceia torto.



02' - O Sporting não perde tempo e já ameaça a baliza do Boavista. Um remate de Bruno César obrigou Micka Meira a fazer a primeira defesa da noite.



01' - Começa a partida em Alvalade.



O futebolista internacional português Adrien Silva, fora dos relvados desde 18 de fevereiro devido a uma lesão no ligamento do joelho direito, está de regresso aos convocados do Sporting.



O médio 'leonino', elemento crucial da equipa, integra a lista de 19 jogadores convocados pelo técnico Jorge Jesus, para o jogo deste sábado perante o Boavista (20h30), no Estádio de Alvalade, que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.



Adrien sofreu a lesão no ligamento do joelho e falhou depois disso cinco jogos no campeonato, cumprindo o tempo de paragem estimado pelo departamento médico dos 'leões' que apontava entre quatro a seis semanas de ausência.



Para o jogo de hoje, Jorge Jesus fez regressar também o costa-riquenho Joel Campbell e Geraldes, deixando de fora, em relação à visita a Arouca, Gauld, Matheus Pereira e Palhinha.



O Sporting, terceiro classificado na I Liga, com 57 pontos, recebe o Boavista, 10.º, com 34.



Onze do Sporting:

Rui Patrício, Schelotto, Coates, Ruben Semedo, Zeegelaar, Podence, William, Bryan Ruiz, Bruno César, Alan Ruiz e Bas Dost.



Onze do Boavista:

Vagner, Edu Machado, Lucas, Philipe Sampaio, Talocha, Idris, Anderson Carvalho, Fábio Espinho, Bukia, Ivan Bulos e Renato Santos.



Suplentes do Sporting:

Beto, Ricardo Esgaio, Paulo Oliveira, Adrien, Francisco Geraldes, Joel Campbell e Castaignos.



Suplentes do Boavista:

Micka Meira, Carlos Santos, Carraça, Mesquita, Makhmudov, Rocinha e Schembri.

Entra Chico Geraldes (Sporting)

75' Sai Daniel Podence (Sporting)

75' Entra Joel Campbell (Sporting)

74' Sai Bruno César (Sporting)



90' - Termina a partida em Alvalade. O Sporting venceu o Boavista por 4-0, com um golo de Alan Ruiz e um hat-trick de Bas Dost.Schelotto remata, mas guarda-redes do Boavista defende.: saem Bruno César e Daniel Podence, entram Joel Campbell e Chico Geraldes.Cartão amarelo para Rochinha.