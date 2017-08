Adrien Silva a perder valor

Bruno de Carvalho só aceita vender médio por 30 milhões.

Por Mário Figueiredo | 08:29

Bruno de Carvalho está a dificultar a saída de Adrien Silva do Sporting e corre o risco de desvalorizar o jogador, pois Jorge Jesus tem apostado no reforço Bruno Fernandes para a posição de médio ofensivo.



A intransigência de Bruno de Carvalho em negociar o capitão por menos de 30 milhões está a afastar potenciais compradores. O líder leonino acredita que pode fazer um bom negócio mais perto do fecho do mercado como aconteceu com João Mário e Slimani há um ano. No entanto, a indecisão da continuidade do jogador no plantel leonino fez o técnico Jorge Jesus apostar em Bruno Fernandes.



O jovem português, de 22 anos, contratado à Sampdória por 8,5 milhões de euros tem vindo a afirmar-se como pedra fulcral no esquema leonino.



Adrien Silva já manifestou o desejo de sair e o seu destino deve ser Inglaterra. O Tottenham, que ainda não se reforçou nesta temporada, parece ser o destino mais provável, mas há outros interessados. O West Bromwich Albion também está na corrida pelo jogador que esteve na Taça das Confederações pela selecção e falhou a pré-época com Jesus na Suíça.

Bruno de Carvalho está agora num dilema. Ou aceita uma proposta de 25 milhões ou assujeita-se a ficar com o capitão no banco. Uma decisão que pode inviabilizar qualquer encaixe financeiro no futuro.