Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adrien Silva só joga em janeiro

FIFA rejeita recurso apresentado pelo Leicester para poder inscrever o médio.

Por Mário Morgado Ribeiro | 05.10.17

A FIFA rejeitou o recurso do Leicester para poder inscrever o médio na Liga inglesa. Assim sendo, o ex-Sporting só vai poder disputar competições oficiais quando abrir o mercado de janeiro, altura em que poderá ser inscrito.



O pesadelo do médio português começou a 31 de agosto, depois de os documentos da transferência terem entrado no sistema do organismo máximo do futebol mundial com um atraso de 14 segundos, no último dia do mercado de verão.



"A petição apresentada pela Federação Inglesa para permitir a emissão do certificado internacional do jogador Adrien Silva e subsequente inscrição do jogador no seu clube afiliado, Leicester City, foi rejeitada", disse fonte do gabinete de imprensa da FIFA. Entretanto, o clube inglês informou que pondera recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).



O afastamento dos relvados do internacional português já levou a que não fosse convocado para os últimos dois compromissos da Seleção no apuramento para o Mundial de 2018, com Andorra (dia 7) e Suíça (10).



O negócio entre o Sporting e o Leicester nunca esteve em risco e a venda de Adrien Silva rende 20 milhões de euros aos cofres do leão mais 5 em objetivos. Valor ao qual se juntam 4,5 milhões correspondentes à renúncia de direitos de crédito, perfazendo um total de 29,5 milhões de euros.