Clube catalão confirmou que cláusula de rescisão já foi paga.

18:09

Juan de Dios Crespo, advogado que esteve esta manhã com um cheque na sede da Liga espanhola, já o terá entregue a Óscar Grau, diretor do clube catalão, de acordo com o Mundo Deportivo.

Assim, os 222 milhões de euros já foram entregues ao Barcelona, por Juan de Dios Crespo, acompanhado de outros advogados e um notário.



Desta forma, Neymar já não é jogador do Barcelona.

Cheque foi rejeitado pela manhã



A Liga espanhola havia recusado esta manhã o cheque de 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar. Representantes do jogador brasileiro e do Paris Saint-Germain (PSG) deslocaram-se à sede do organismo, mas voltaram para trás.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, havia ameaçado recusar o cheque, em declarações ao jornal espanhol AS, e cumpriu.

"Não aceitaremos esse dinheiro de um clube como o PSG , que, sem pertencer à Liga espanhola, quer beneficiar de um direito da nossa organização, que infringe normas e leis: as normas da UEFA e de fair-play financeiro bem como as leis da União Europeia e do tribunal da Suíça", declarou em entrevista ao As. "Seria uma contradição aceitar esse dinheiro Se o PSG vier com o dinheiro da cláusula de Neymar não o aceitaremos", afirmou Javier Tebas.



FC Barcelona levará caso à UEFA

FC Barcelona confirmou que representantes do futebolista Neymar pagaram hoje os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas sublinhou que vai levar a transferência para o Paris Saint-Germain à UEFA.



"Esta tarde, representantes legais de Neymar Jr. estiveram nas instalações do clube e pagaram, em nome do jogador, os 222 milhões de euros relativos à indemnização pela rescisão unilateral e sem justa causa do contrato que unia ambas as partes", lê-se num comunicado do FC Barcelona.



O clube 'blaugrana' diz que "enviará à UEFA os detalhes desta operação para que possam apurar as responsabilidades disciplinares que possam derivar deste caso".



A liga espanhola de futebol tinha recusado o depósito de 222 milhões de euros referente à transferência do avançado brasileiro do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, alegando que o clube francês não cumpria os pressupostos financeiros da UEFA.