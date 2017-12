Advogado do Benfica rejeita acusações de corrupção de árbitros

João Correia diz que o conteúdo dos emails "são factos passados".

Questionado sobre se tal comportamento seria uma violação da vida privada, o advogado garantiu que a única violação de privacidade que aconteceu foi ao Benfica. Para ele, o clube "não violou nada". "Se me enviar o email com o registo que foi recebido, sei que o recebeu. Quem o fez praticou um crime e, por isso, o Benfica reage em legítima defesa. Não viola lei nenhuma".



Mesmo assim, João Correia admite não ser "especialista em informática", mas acreditar que quem descarregou os emails violou "os emails para os lerem e divulgarem".



Não há corrupção

Sobre a veracidade dos emails, Correia escusou-se a dar mais detalhes, dizendo que não é isso que está em causa. "O que interessa não é se os emails são verdadeiros ou falsos", admitiu, adiantando que o conteúdo dos emails "são factos passados.



Mesmo assim, e analisando o conteúdo que foi tornado público nessas missivas, João Correia defende o clube e garante não haver corrupção no material a que teve acesso. "Eu tenho conhecimento de que não há contacto entre os dirigentes do Benfica e qualquer árbitro, e por isso quero que se investigue. Não há suspeitas, há quem tenha divulgado suspeitas. E há divulgação de suspeitas com finalidades económicas e desportivas. Essa é a foi a finalidade desta campanha", assegura.



O advogado rejeita, igualmente, a ideia de um "apito vermelho", garantindo que, "se existir, não toca".

