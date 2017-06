Advogado que assessorou Ronaldo garante que jogador fez bem as tributações

Julio Senn disse compreender que o extremo português esteja "magoado e triste" e pediu que se espere pelo fim do processo para fazer juízos.



Entretanto, Cristiano Ronaldo, que se encontra a representar Portugal na Taça das Confederações, foi convocado pelo tribunal de instrução de Alarcón, em Madrid, para depor em 31 de julho.Julio Senn disse compreender que o extremo português esteja "magoado e triste" e pediu que se espere pelo fim do processo para fazer juízos.

O advogado Julio Senn, da firma que assessorou Cristiano Ronaldo na recente inspeção fiscal, considerou esta sexta-feira que o futebolista português "fez bem" as suas tributações e, que por isso, defenderá os seus direitos nos tribunais."As finanças têm critérios diferentes do desportista, e ele defenderá perante os tribunais e com os advogados a sua posição. Ele considera que fez bem e agora espera que o caso termine", explicou Senn.Em 13 de junho, o futebolista português foi acusado pelo Ministério Público de Espanha de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014, que contabilizam uma fraude tributária de 14.768.897 euros.