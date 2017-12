Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressão de Ruiz a Geraldes dá suspensão

Argentino deu duas cabeçadas ao dirigente já no balneário após o jogo da Taça de Portugal.

Por António M. Pereira | 01:30

Terminou o ciclo de Alan Ruiz no Sporting. O argentino terá agredido André Geraldes, team manager da equipa, com duas cabeçadas, após a vitória (4-0) frente ao Vilaverdense, para a Taça de Portugal, e aguarda agora pelo resultado do processo disciplinar que lhe foi movido, apurou o Correio Sport.



O dirigente leonino pediu explicações ao jogador já no balneário, por ter atirado o casaco do clube ao chão quando foi substituído na segunda parte e também pelo facto de não ter ido cumprimentar os adeptos no final do jogo. Alan Ruiz não gostou, tendo agido de forma agressiva perante o olhar incrédulo de alguns colegas, apurou o Correio Sport. Pior ainda foi o facto de Jorge Jesus ter assistido ao episódio. O treinador informou de imediato o avançado argentino de que com ele não voltaria a jogar de leão ao peito, pelo que a sua saída no mercado de janeiro é certa.



Esta época tem sido um verdadeiro pesadelo para Alan Ruiz (custou oito milhões). Além de ter perdido espaço na equipa com as chegadas de Bruno Fernandes e Doumbia, está agora de malas feitas por esta atitude. Atualmente, Ruiz tem treinado à parte do grupo.

Contactada pelo Correio Sport, fonte oficial dos leões negou que tenha havido qualquer incidente.