Águia arrasa e segura vitória nos minutos finais

Benfica dá a volta e ganha em Paços de Ferreira.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Uma reação de garra e determinação permitiu ontem ao Benfica fazer uma reviravolta no marcador e derrotar o P. Ferreira por 3-1, mantendo aceso o sonho do pentacampeonato.



Rui Vitória estava ciente das dificuldades que ia encontrar em Paços de Ferreira. Não esperava era que a sua equipa entrasse em campo displicente, apática e sem mecanismos.



Foi uma entrada a dormir que teve uma fatura cara, o golo pacense. Grimaldo perdeu uma bola para Xavier e não teve pernas para a recuperar. O extremo pacense cruzou e Luiz Phellype fez o 1-0.



O golo foi uma 'chapada' forte, mas o Benfica ainda demorou a acordar. O P. Ferreira não se coibia de subir e criar perigo, quase sempre pelo autor do golo.

A reação benfiquista chegou nos últimos cinco minutos da primeira parte. Cervi apareceu finalmente no jogo e com ele o perigo para o adversário. Numa das melhores ocasiões do Benfica, o argentino foi à linha e cruzou para Jonas, que viu Miguel Vieira negar-lhe o golo em cima da baliza.

Começou a avalanche ofensiva do Benfica, André Almeida e Rafa faziam estragos e, ao cair do pano da primeira parte, Pizzi tem um remate fortíssimo que Miguel Vieira cortou, já com Defendi batido.



O intervalo permitiu ao Benfica assentar ideias. Deixar as quezílias e concentrar-se na reviravolta do marcador. As palavras de Rui Vitória surtiram efeito. Assistiu-se a um jogo de sentido único, o da baliza de Defendi.



Rafa ainda reclamou, com razão, uma grande penalidade por mão de Quiñones na área, mas Fábio Veríssimo e o vídeo-árbitro mandaram seguir.

Os lances de perigo sucediam--se a um ritmo alucinante. Os pacenses defendiam como podiam e com todos. Mas só aguentaram até aos 72', quando numa arrancada Rafa foi à linha para cruzar para Jiménez, que ainda conseguiu rematar sem força. Valeu Jonas para meter a bola na baliza.



Um golo que galvanizou a equipa do Benfica e aumentou a pressão sobre os pacenses. Rui Vitória colocou a artilharia. Jiménez e Seferovic juntaram-se a Jonas. E foram estes três os protagonistas do golo da reviravolta. O mexicano recuperou a bola e o suíço cruzou para o brasileiro bisar. O campeão respirava de alívio. Mas ainda houve tempo para o golo da coroação da boa exibição de Rafa. O Benfica ganhou e deixou a pressão no FC Porto e no Sporting.



"Uma segunda parte perto do brilhante"

Rui Vitória elogiou a prestação da equipa após o intervalo, depois de um "início frio". "Fizemos uma segunda parte de grande qualidade, perto do brilhante", disse o treinador das águias, destacando a capacidade dos seus jogadores em saber sofrer: "Os campeões também se fazem de sofrimento."

Vitória aproveitou para elogiar o adversário, que colocou muitas dificuldades, especialmente até aos "30 minutos". A entrada de Raúl Jiménez serviu ao técnico para justificar o triunfo. "Entrou muito bem e libertou o Jonas para os golos." Por último salientou o apoio do público para ultrapassar mais um adversário. "Fica a faltar menos uma batalha."