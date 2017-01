Inácio humilha águias na Taça da Liga

A vantagem teve um efeito analgésico na equipa do Benfica, provavelmente a pensar na final de domingo com o Sp. Braga. O remate de Jander à figura de Ederson a encerrar a primeira parte foi o mote para a segunda metade da partida.O Benfica entrou lento e com vontade de gerir a vantagem. Augusto Inácio não podia ter sido mais feliz com as substituições que fez. Fernando Alexandre e Dramé estiveram na jogada do primeiro golo. O médio recuperou uma bola, solicitou Francisco Geraldes, que passou para Dramé rematar cruzado, com Lisandro e André Almeida a não conseguirem evitar o golo.A equipa do Benfica apagou. O mesmo apagão que permitiu ao Boavista marcar três golos em 25 minutos na Luz. As rotinas desapareceram. A chuva intensa parece não ter apagado as brasas em que caminhavam os jogadores de Rui Vitória.O talento de Francisco Geraldes e a irreverência de Podence, jogadores que devem regressar ao Sporting na segunda-feira, fizeram o resto. A busca pela despedida em grande foi conseguida e à custa de um Benfica desorientado.O Moreirense acabou por dar a volta ao resultado por Boateng, após um livre de Cauê. O estádio ficou em silêncio. Estavam de boca aberta como tinha previsto Inácio. E o escândalo aconteceu aos 72’, quando uma boa jogada de Podence permitiu a Boateng bisar e colocar o resultado em 3-1. O brio benfiquista surgiu nos minutos finais, mas os remates de Jonas embatiam com estrondo na trave e no poste. A águia caiu. Caiu com tiros na Taça da Liga!