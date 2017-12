Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia complica contas na Taça da Liga

Jonas até deu vantagem logo aos 51 segundos e Lisandro ampliou. Depois, foi um desastre.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 21.12.17

O golo de Jonas logo aos 51 segundos pouco ou nada deixava prever que a equipa do Benfica terminaria a ouvir das boas dos seus adeptos. Lisandro até ampliou a vantagem, mas, a partir daí, foi um desastre. O Portimonense recuperou, com justiça, um 2-0 para um empate que assim deixa as contas muito complicadas para as águias na Taça da Liga.



Rui Vitória manteve algumas das peças-chave e uma delas mostrou logo do que é feito: Jonas começou e terminou uma bela jogada com o golo inaugural, ainda nem um minuto tinha corrido. A Luz fazia a festa, que subiria de tom com a cabeçada certeira de Lisandro, num canto. Diga-se que, apesar do 2-0, o Benfica não foi mais do que razoável na primeira parte e viu o Portimonense falhar uma chance de ouro, com Svilar e a barra a evitarem o pior.



Não demoraria muito, porém. Logo após o intervalo, Pires, na sequência de um livre, reduziu e a turma algarvia - que até mexeu mais na equipa-base para este encontro - tomou conta das operações, sempre com linhas de passe abertas em todo o campo. Rui Vitória colocou os miúdos Keaton e Diogo Gonçalves, mas era o ‘veterano’ Jonas a criar os lances de maior relevo dos encarnados. Aos 85’, gelo no estádio: Pires cabeceia, Svilar aborda a bola de forma disparatada e Jadson empata.



No final, cânticos e assobios de contestação para jogadores e Rui Vitória. Natal amargo na Luz. O Benfica pode cair da Taça da Liga já amanhã, se o V. Setúbal vencer o Sp. Braga.



ANÁLISE

Velhos são os trapos

Jonas, de 33 anos, foi, de longe, o melhor jogador dos encarnados e demorou menos de um minuto a mostrar a sua importância na equipa. Do outro lado, Pires marcou o primeiro tento e foi decisivo para o segundo. Tem 36 anos. Velhos são os trapos.



Longe de ser uma boa fase

O Benfica fez muito pouco. No momento defensivo, então, revelou falhas incríveis e sofreu dois golos de bola parada.

O jovem Svilar teve uma noite para esquecer. Quase a cair da terceira prova da época, Rui Vitória não vive uma boa fase.



Exibição positiva

Manuel Oliveira começou por ser certeiro na aplicação da lei da vantagem e revelou-se competente durante toda a partida, à exceção de um ou outro amarelo por mostrar. Auxiliares também merecem nota positiva pela avaliação de lances de fora de jogo.