Águia eficaz supera teste complicado

Rui Vitória optou pelo 4x3x3 com o croata Krovinovic e o regresso de Jonas, que esteve nos três golos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 02:17

Teste difícil superado. O Benfica venceu com justiça no sempre complicado terreno do V. Guimarães, numa partida em que o regresso de Jonas se revelou essencial, com participação nos três golos que evitaram o aumentar da distância do FC Porto.



De volta a uma casa que conhece bem, Rui Vitória mudou e promoveu a reentrada de ‘Pistolas’ num 4x3x3 em que o brasileiro, no papel, ficava sozinho na frente. No campo, a história foi diferente. Nem Jonas estava sozinho, nem assim tão na frente. Numa espécie de efeito-elástico, tanto o avançado recuava para o miolo, como esticavam Pizzi, Krovinovic - boa surpresa - e os extremos para uma zona de remate.



O jogo começou mal em vários sentidos. Incidentes na bancada levaram a uma longa interrupção e os primeiros 20 minutos foram caóticos no campo. Até que, aos 22’, Salvio e André Almeida se entenderam às mil maravilhas com Krovinovic. Numa jogada quase ao primeiro toque, o lateral encontra Jonas no sítio certo para mais um golo do goleador.



Curiosamente, chegou aí um bom período vitoriano, mas sem oportunidades. No lado contrário, Diogo Gonçalves e Salvio podiam ter feito melhor.



O descanso trouxe o V. Guimarães mais afoito e um Benfica em dificuldade na defesa.Rúben Dias lá respondia bem pelo ar, entretanto Svilar arriscou numa saída dos postes e defendeu fora da área e Heldon ficou perto do golo num remate aos 63’. Com as águias nas cordas, o técnico benfiquista tirou Pizzi e colocou Samaris.



Pedro Martins apostou em avançados. Correu melhor para Rui Vitória. Um passe de Jonas estendeu a passadeira para Samaris fazer o 0-2. Com os vimaranenses a convalescer, Salvio desferiu o 3º golpe, após jogada com intervenção, claro, de Jonas e de Diogo Gonçalves.



Rafael Martins ainda reduziu, num lance em que Svilar parece mal colocado, e Tallo desperdiçou um penálti. O Benfica mantém-se a 5 do topo e a um do Sporting.



Confrontos originam interrupção do jogo

Adeptos do V. Guimarães e do Benfica envolveram-se em confrontos fora do Estádio D. Afonso Henriques, já no decorrer do jogo da Liga entre as duas equipas.



Os ânimos obrigaram à rápida intervenção do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), que teve que agir com alguma dureza, uma vez que os insultos deram origem ao arremesso de garrafas, tochas e petardos. Os confrontos chegaram ao interior do estádio e alguns adeptos acabaram por invadir o relvado como forma de segurança, em fuga aos distúrbios. Estes incidentes levaram a que o jogo fosse interrompido durante cinco minutos, nos instantes iniciais da partida.



Com os ânimos mais serenos, a bola voltou a rolar no D. Afonso Henriques e o Benfica levou de vencida a equipa da casa.