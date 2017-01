Águia afunda e relança luta pelo título

Com Rui Vitória na bancada, devido à "lesão da honra e da reputação" da equipa de arbitragem desse jogo da Taça da Liga, a águia apresentou-se sobre brasas. O futebol deixou de ser fluído e os golos tornaram-se mais difíceis. Aliás, as águias ficaram em branco pela primeira vez nesta temporada.O Benfica surgiu preso de movimentos e de ideias. Mitroglou foi o primeiro a visar a baliza, mas a bola saiu ao lado. No entanto, o V. Setúbal mostrou que iria aproveitar a intranquilidade do Benfica nas últimas partidas. Edinho, com um pontapé acrobático, chegou a assustar.Um lance que foi o mote para o golo sadino. Lindelof foi displicente e Arnold cruzou para o cabeceamento de Zé Manuel, com Luisão a limitar-se a olhar para a bola.A reação do Benfica foi imediata. Pizzi, fora de forma, rematou forte por cima. E Luisão viu o seu cabeceamento ser cortado em cima da linha de golo por Venâncio (25’).Os sadinos cerraram as linhas e deram o meio-campo às águias, aguentando a vantagem até ao intervalo.Na etapa complementar, já com Rafa no lugar de Cervi, o Benfica mostrou-se apático e com enormes dificuldades para criar perigo. Mérito nesta fase para a tática de Couceiro. Pressão alta sobre a bola, obrigando os benfiquistas a errarem passes e a ficarem desorientados.Passado os primeiros 20 minutos, os sadinos voltaram a encolher as linhas e a defender com unhas e dentes a vantagem.Nuno Pinto deveria ter sido expulso por falta violenta sobre Luisão, e o mesmo jogador sadino viria ainda a cometer duas grandes penalidades que passaram em claro. Uma mão num lance com Mitroglou e uma rasteira a Carrillo nos descontos.Derrota polémica.