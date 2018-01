Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia falha assalto à liderança

Benfica desperdiçou uma oportunidade para chegar ao primeiro lugar da Liga, ainda que de forma provisória.

Por Mário Figueiredo | 01:41

O Benfica tremeu às portas da liderança, ainda que provisória, ao empatar 1-1 com o Belenenses, com um golo apontado por Jonas aos 90+7’. Está em segundo lugar, atrás do FC Porto (joga esta terça-feira), mas com os mesmos pontos do Sporting, que só joga amanhã.



Rui Vitória apostou em João Carvalho para substituir Krovinovic, mas a aposta revelou-se falhada. Foi um Benfica preso de movimentos, sem reação e até falhou um penálti por Jonas, mas já lá vamos.



Silas prometeu um Belenenses aguerrido e cumpriu. É certo que os azuis do Restelo não ganham há 13 jogos, mas também é verdade que Silas ainda não perdeu (empatou com o Marítimo na estreia).



Cedo se percebeu que o Benfica ia sentir dificuldades. Filipe Chaby foi o primeiro a causar perigo, obrigando Varela a aplicar-se (3’). O meio-campo estava órfão de Krovinovic e não havia substitutos à altura. Fejsa e Pizzi baixaram de rendimento. Só Cervi parecia contrariar a apatia generalizada.



Na etapa complementar, Cervi manteve-se dinâmico. O Benfica melhorou com a entrada de Zivkovic e foi ele que fez o passe para Cervi, que entrou na área a foi rasteirado por Gonçalo Silva. Jonas partiu para a bola sem convicção e falhou.



Pouco depois, Cervi isolou-se, mas rematou por cima de forma disparatada.



Este falhanço foi um tónico para os belenenses. Acreditaram que podiam pontuar. Silas arriscou na estreia de Nathan e o brasileiro emprestado pelo Chelsea na primeira ocasião fez um golo. Um pastel de Nathan.



A equipa do Restelo uniu-se em torno da vantagem, mas o Benfica cresceu. Já nos descontos, Tiago Caeiro foi agarrado por André Almeida. Nem Bruno Paixão nem o VAR assinalaram o lance. Mas quem tem Jonas, tem golo. Desta vez foi ao tiro, num livre à entrada da área. Estava feito o empate e minimizados os estragos.



"Ganhámos 1 ponto mas merecíamos 3"

"É um jogo que merecíamos ter ganho, por isso saímos com um sabor de injustiça. Acabámos por ganhar um ponto, mas merecíamos três", disse Rui Vitória, treinador do Benfica, que criticou a falta de eficácia e de lucidez da equipa nas zonas de finalização. "Tivemos oportunidades flagrantes, soberanas para marcar, mas não conseguimos. Em condições normais, noutros dias, teríamos marcado. O Belenenses, no primeiro remate enquadrado com a baliza, teve a sorte de fazer o golo. Mérito para o adversário porque arriscou em determinados momentos do jogo", acrescentou o treinador, que reforçou que a equipa fez o "suficiente para vencer".



O técnico dos encarnados rejeitou qualquer impacto negativo deste empate no que respeita às contas do título, apesar de a equipa ter falhado o assalto à liderança, ainda que à condição. "Não pensamos concretamente nisso. Até final, vai ser uma luta dura e difícil para todos, ainda só agora iniciámos a segunda volta do campeonato", disse Rui Vitória.