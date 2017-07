Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia garante jogos na Luz

Benfica diz que não foi notificado da interdição do recinto.

Por Octávio Lopes | 01:30

"Não há qualquer problema - o Benfica vai continuar a jogar no Estádio da Luz", assegurou ontem ao CM fonte oficial das águias, desvalorizando assim notícias que davam conta da interdição do recinto, devido a problemas com o regulamento de segurança, que chegaram ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) através de uma queixa do Sporting.



"Em dezembro de 2014, o IPDJ procedeu ao registo do regulamento de segurança da Luz, num despacho assinado pela vogal Lídia Praça. Em abril de 2016, o IPDJ, contudo, voltou ao assunto, dizendo que o regulamento não estava aprovado. E indeferiu o seu registo. O Benfica reagiu a essa informação e lembrou ao IPDJ que o regulamento estava aprovado desde 2014. Mesmo assim, apresentou um novo regulamento", acrescentou a mesma fonte.



Ainda de acordo com a fonte oficial dos encarnados, no "dia 25 de maio de 2017, o IPDJ pediu informação complementar ao Benfica, de forma a ser regularizado o processo relativo ao regulamento de segurança".



"A dada altura, o processo foi avocado pelo presidente do IPDJ, Augusto Baganha, que foi membro da comissão de honra da recandidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting. E foi desde aí que começaram a aparecer notícias sobre a interdição do estádio. Ainda por cima, a uma semana do início das competições".



A mesma fonte do Benfica garantiu ainda que os responsáveis do clube estão tranquilos e que irão a todas as reuniões a que forem chamados. "Uma coisa é certa, o Benfica não foi notificado sobre qualquer interdição do Estádio da Luz. Apenas foi solicitado ao clube que o assunto do regulamento de segurança fosse resolvido rapidamente". O CM tentou, sem sucesso, contactar Augusto Baganha.



Vitória: "Jogaremos em qualquer estádio"

Rui Vitória minimizou ontem a eventualidade do Benfica ter de jogar fora do Estádio da Luz, devido a uma queixa do Sporting ao IPDJ. "Jogaremos em qualquer lado, em qualquer estádio", disse o treinador das águias após a derrota com o Leipzig, por 2-0, na Emirates Cup.

"Queremos ter o máximo de benfiquistas ao nosso lado e o nosso estádio leva mais gente do que qualquer outro. Mas jogamos em qualquer lado", acrescentou. O técnico mostrou também confiança de que a estrutura do clube resolva a situação da melhor forma: "Tenho a certeza de que o presidente e a administração do Benfica saberão o que fazer melhor do que qualquer outra pessoa".