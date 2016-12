Águia imune à pressão do FC Porto

O que achou desta notícia?







O FC Porto é o rival que está mais próximo, mas nada mais do que isso. Tenho a consciência de que estamos, no mínimo, na presença de três candidatos ao título até ao final. É certo que o FC Porto está em segundo, mas acreditamos que vai ser uma luta renhida." A mensagem é de Rui Vitória, treinador do Benfica, que não atribui mais preocupação com os dragões do que com o rival Sporting (3º) e afasta a pressão no lançamento do jogo de hoje, com o Estoril (20h30, Sport TV 1), na 14ª jornada da Liga.As águias lideram a classificação, com mais um ponto e menos um jogo do que os azuis-e-brancos, mas, para o treinador do Benfica, a liderança não traz mais conforto, nem pressão extra. A mensagem é a mesma de sempre: "É como se houvesse ali uma final que tem de ser resolvida ali. A nossa pressão é agradável. Olhem, pressão é estarmos nesta época natalícia e haver quem não tenha dinheiro para as prendas dos filhos, para quem não tem vidas boas neste momento, problemas de saúde. A nossa pressão é tão boa que não olhamos para isso", disse Rui Vitória aos jornalistas.Com o aproximar da reabertura mercado de transferências, em janeiro, o treinador garante que não precisa de reforços. "Estou contente com a equipa e com os jogadores que tenho à disposição. Quero trabalhar com todos e gostava que ficassem zangados por não os escolher para jogar, mas é preciso que todos estejam disponíveis. O mercado vai começar a funcionar e logo tomaremos decisões. Mas não penso muito sobre isso", garantiu o técnico.