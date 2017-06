Águia paga 240 mil por ano a empresa de Bernardo

Contactado ontem pelo Correio da Manhã, Luís Bernardo afirmou: "O contrato que tenho com o Sport Lisboa e Benfica é confidencial. Não vou falar sobre isso. É do âmbito das relações comerciais entre empresas. Se for a versão que circula na net, não corresponde à versão final. Afinal, nem está assinada", acrescentou.

O Benfica paga 240 mil euros por ano à empresa de Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias, de acordo com um contrato publicado no site benficaleaks e que tem a data de início a 1 de junho de 2016 e o termo a 30 de junho de 2017.No ‘contrato de prestação de serviço’ cuja remuneração é paga em 12 prestações mensais e não está assinado, a cláusula primeira diz que a "Segunda Contraente, na pessoa de Luís (...) Bernardo compromete-se (...) a prestar à Primeira Contraente [Benfica SAD] os seus serviços profissionais de consultoria e assessoria na área de comunicação externa, de acordo com o descritivo associado à função de Diretor de Comunicação Externa".Já a segunda cláusula diz que a Segunda Contraente "adequará os serviços a prestar às linhas de orientação estratégica que, em cada momento, vierem a ser definidas pela Administração da Primeira Contraente [Benfica SAD] sem prejuízo da sua autonomia técnica e jurídica que expressamente se salvaguarda".