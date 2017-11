Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia segue na Taça com polémica

Árbitro perdoa penálti a favor dos sadinos.

Por Mário Pereira | 01:30

Dois lances separados por poucos segundos, aos 80 minutos, marcaram de forma decisiva a história de um jogo que, apesar do maior pendor ofensivo do Benfica, estava longe de estar fechado até esse momento.



Porque a história deste encontro que garante ao Benfica seguir em frente na Taça de Portugal está intimamente ligada a essa dupla jogada, vamos já direitos a ela: num primeiro momento o V. Setúbal desperdiçou soberana oportunidade de empatar, por João Amaral, após ter-se isolado e ficado sozinho frente a Varela. Baralhou-se e acabou por perder o domínio da bola. Mas na sequência da perdida, o guarda-redes do Benfica, talvez por não ter a noção de onde estava a redondinha, impede com o braço esquerdo, em dois momentos, o jogador sadino de tentar reparar a falha. A equipa do Benfica sai então em jogada de ataque rápido que culmina com o 2-0, assinado por Krovinovic após passe de Cervi. Em suma, erro grave do árbitro João Capela, que deixou passar em claro uma grande penalidade cometida na grande área do Benfica.



A jogar com Jonas no eixo do ataque, sem apoio direto (Pizzi sempre muito distante), a equipa do Benfica foi muito previsível. Mandou em toda a primeira parte e foi premiada por isso, com um golo de Cervi, mas o tom geral da exibição foi cinzento.



Na segunda metade o V. Setúbal estendeu-se mais no relvado e isso bastou para perturbar ainda mais o Benfica. Varela teve de fazer duas ou três boas defesas antes do tal lance aos 80 minutos que define o jogo. É certo que o Benfica já tinha vantagem, mas o jogo estava longe de estar fechado.



Análise do jogo



Positivo: Boas exibições

Franco Cervi foi a figura do jogo realizado no Estádio da Luz. Luisão também esteve bem, enquanto no V. Setúbal merece destaque o empenho de Arnold, um poço de força e energia, que contagia. Excelente jogo, merecia melhor.



Negativo: Rafa e Douglas

Claramente, duas cartas fora do baralho, neste momento. Isso notou-se no sofrível desemprenho da ala direita do Benfica. Mais duas oportunidades desperdiçadas.



Arbitragem: Erro grave

Erro grave, no lance do penálti cometido por Varela. No resto, benefício da dúvida em lances abertos à discussão.



Análise dos jogadores



Cervi - Além de ter marcado um bonito golo e de ter feito o passe para o 2-0, o extremo argentino jogou sempre num registo acima do dos seus companheiros.

Varela – Regresso à baliza após o erro maldito. Três boas defesas e um penálti cometido sobre João Amaral.

Douglas – Fraco. Problemas para travar quem o enfrentou de frente.

Luisão – Bom jogo do capitão. Quase marcou em mais do que um momento. Preciso o túnel para o golo de Cervi.

Jardel – Algumas boas intervenções no um contra um, mas sempre em esforço.

Grimaldo – Muito ofensivo, garantiu largura e acima de tudo profundidade pela esquerda ao jogo da equipa.

Samaris – Prendeu-se demasiado à bola. A jogar na primeira fase de construção, deveria ser mais prático.

Krovinovic – Tentou dar organização no miolo. Foi o autor do segundo golo.

Pizzi – Não foi o criativo que a equipa precisava. Fracote.

Rafa – Mais um jogo ao lado. Uns fogachos e nada mais.

Jonas – Jogar sozinho da frente não o beneficia. Andou à procura do golo 100 à Benfica, mas a baliza pareceu sempre estar longe demais.

Keaton – Estreia absoluta na primeira equipa para este norte-americano de 20 anos. Tentou dar equilíbrio ao meio-campo.

Jiménez – Entrou para o lugar de Jonas sem ganhos.

André Almeida – Breves minutos em campo.