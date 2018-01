Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia vence Moreirense no Minho

Forte primeira parte do Benfica, com golo de Pizzi num passe de mestre de ‘Pistolas’.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

O Benfica superou este domingo o primeiro de dois testes no Minho, dando seguimento, agora com três pontos, à excelente exibição frente ao Sporting (1-1). Os encarnados foram fortes na primeira parte, mas apanharam um susto na segunda. Quem não perde a coerência é Jonas: uma assistência e um golo. Decisivo.



Samaris foi o natural substituto de Fejsa, mantendo Vitória a estrutura em 4x3x3. Cedo se notou a inspiração da ala esquerda - Grimaldo e Cervi com o apoio de Krovinovic -, uns furos acima do lado contrário, onde Salvio foi uma sombra. Jardel, Krovinovic e Jonas cheiraram o golo, assim como Micael na baliza oposta, ainda antes dos 15’. Os guarda-redes responderam à altura.



Continuava a acelerar o Benfica e o lucro chegou aos 23’. Nova jogada à esquerda com o mestre Jonas a desenhar o arco do triunfo para Pizzi, isolado, marcar de primeira. Estava feito o 0-1, aqui com Jhonatan menos bem na abordagem, ao contrário do resto do jogo.



Ao intervalo, Samaris - lesionado - deu o lugar a Keaton e o Benfica baixou a intensidade. Ia aproveitando o Moreirense, que só não chegou ao golo devido a uma defesa incrível de Varela, aos 55’, a cabeceamento de Arsénio. Pairou a dúvida, até que erros de defesas da equipa da casa permitiram chances a Jonas.



O 10 perdoou duas e à terceira, a passe de João Carvalho, resolveu, com classe. Assunto fechado. "É rumo ao penta", cantou-se na bancada. O Benfica está na luta. Segue-se a ida a Braga.



"Estamos na luta pelo campeonato"

"Estamos na luta pelo campeonato. Vamos lutar com muita entrega", disse Rui Vitória, que elogiou o médio João Carvalho: "Vê o que os outros não veem."



ANÁLISE

Uma esquerda caviar

Grimaldo, Cervi e o apoio de Krovinovic fizeram da ala esquerda um luxo que Jonas (fez o 23º golo) soube aproveitar. A primeira parte do Benfica trouxe o melhor deste 4x3x3.



Intervalo, esse inimigo

O Benfica voltou dos balneários adormecido e valeu Varela a evitar o 1-1. A forma como o Moreirense ‘dá’ a bola a João Carvalho (boa entrada em jogo do médio) no 0-2 é amadora.



Perdoou muitos cartões

Manuel Mota não teve grande influência, falhando na disciplina. Perdoou cartões a Bilel, Schons, Jonas, Samaris e o segundo a Sagna (54’).