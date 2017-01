Águia voa na Taça de Portugal com goleada

Os leixonenses, orientados pelo ex-benfiquista Kenedy, aproveitaram algum desleixo natural dos jogadores do Benfica e causaram perigo. Num desses lances, o árbitro Gonçalo Martins deixou passar em claro uma grande penalidade por falta de Samaris sobre Porcellis na área.

No contra-ataque, o Benfica chegou ao 3-0 por Jonas, após uma recarga a um remate de Mitroglou.



A surpresa surgiu ainda antes do intervalo com o golo de Porcellis, que soma três tentos em dois jogos, não dando hipóteses a Júlio César.

Na etapa complementar, Rui Vitória rodou ainda mais a equipa. Fez descansar Pizzi e deu meia parte a André Horta. Entraram ainda Gonçalo Guedes (por Jonas) e Danilo (Samaris).



Mitroglou ameaçou com um cabeceamento à trave, antes de Zivkovic ter sido agarrado por Vumbi na área. Mitroglou não perdoou e fez o 4-1.



O frio que se fez sentir na Luz parecia afetar a equipa, que baixou o rendimento. Quem aproveitou foi Porcellis, que acabaria por bisar no encontro.



Mas a noite era de Mitroglou, que aproveitou uma assistência de Zivkovic para fazer o 5-2 e deu a estocada final já em período de descontos, estabelecendo o resultado final.



Mesmo sem nota artística, o Benfica passou com êxito mais uma eliminatória. Um passeio rumo ao Jamor. No entanto, ainda terá de medir forças com o Estoril nas meias-finais, disputadas a duas mãos.



O Benfica continua o seu passeio até ao Jamor, depois de ter goleado esta quarta-feira o Leixões por 6-2, garantindo a a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, em que vai defrontar o Estoril.Rui Vitória procedeu a seis alterações na equipa em relação ao último jogo (empate com o Boavista, 3-3), mas não ‘brincou’ com o ataque, apostando na dupla Jonas-Mitroglou.O Leixões, da II Liga, deslumbrou-se com o Estádio da Luz. Parecia tolhido dos movimentos e o Benfica acompanhou no seu meio-campo. Mesmo sem acelerar muito, as águias pressionavam e levavam perigo constante à baliza de Assis. Foram precisos 21 minutos para os encarnados chegarem ao golo, através de Pizzi, com um remate colocado à entrada da área.