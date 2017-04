Águias e Dragões disputam a liderança na Luz

Antes do 'clássico', às 18:15, os 'tranquilos' Boavista (oitavo classificado) e Rio Ave (sétimo) defrontam-se no Bessa e um triunfo pode colocar qualquer uma das equipas na luta pelas competições europeias.



Na luta pela manutenção, o Tondela, 17.º e penúltimo classificado, procura com urgência pontos para se aproximar da zona de manutenção -- está a quatro pontos --, na receção ao Estoril-Praia (15.º), com mais cinco pontos do que o conjunto do distrito de Viseu.



Nas derradeiras 10 receções ao FC Porto para o campeonato, o Benfica apenas venceu duas, enquanto os 'dragões' ganharam quatro, a última das quais na última temporada, por 2-1, numa partida marcada por uma grande exibição de Iker Casillas.

O Benfica e o FC Porto, separados por um ponto, jogam este sábado pela liderança da I Liga portuguesa de futebol, no 'clássico' da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.Depois de várias jornadas com um ponto a separá-los, 'águias' e 'dragões' defrontam-se no Estádio da Luz, às 20:30, numa partida com arbitragem de Carlos Xistra, de Castelo Branco.O FC Porto apresenta-se no terreno do rival sem baixas, enquanto no Benfica o médio Fejsa e os defesas Eliseu, Grimaldo e Lindelof integram os convocados, sendo que certa será mesmo a inclusão do defesa-central sueco.