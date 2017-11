Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águias e leões atacam Felipe, defesa do FC Porto

Rivais queixam-se de dois penáltis, no jogo com o Belenenses, que não foram assinalados.

Por João Pedro Óca | 08:44

Benfica e Sporting uniram-se nas críticas contra Felipe, defesa do FC Porto, que, segundo os rivais, cometeu dois penáltis no jogo diante do Belenenses, no sábado, que não foram assinalados.



Ainda no decorrer do jogo, os encarnados queixaram-se de jogadas disputadas com Diogo Viana e Roni, respetivamente, na área dos dragões: "Dois lances claros de penálti. A impunidade de Felipe ‘Vale Tudo’ não pode continuar", escreveu o clube da Luz no Twitter.



Ontem, o defesa respondeu publicamente: "Todos são rápidos para julgar e opinar sobre a vida dos outros, mas são cegos e mudos para a vida própria", pode ler-se nas redes sociais.



As críticas do Benfica não surpreendem, até porque foi no final do Boavista-FC Porto, na última jornada, que as águias usaram expressão ‘Felipe Vale Tudo’ para mencionar um suposto penálti e uma entrada mais dura do brasileiro.



Já as queixas do Sporting surgiram através de Nuno Saraiva, diretor de comunicação. "Agora já percebi como é que o Porto se quer afirmar como bastião contra o centralismo de Lisboa. Bastou ver a forma como Felipe andou a distribuir fruta à boa maneira de Pizzi, Eliseu e Samaris", escreveu o dirigente.



As farpas entre Benfica e FC Porto têm sido constantes, mas não entre dragões e leões, que reataram relações em maio. Porém, o penálti que deu a vitória ao Sporting sobre o V. Setúbal (1-0) motivou críticas de Francisco J. Marques, diretor do FC Porto: "Este é a brincar."