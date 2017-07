Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águias perdem com ingleses do Hull City

Equipa inicial sentiu dificuldades. Erro grave de Lisandro deu em golo. Lateral Buta foi motivo de entusiasmo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:15

Um erro grave de Lisandro López foi aproveitado da melhor maneira por Bowen, que enviou a bola ao ângulo no golo que ditou a vitória do Hull City sobre o Benfica.



Os encarnados subiram - e muito - de rendimento com a entrada da principal artilharia de ataque, mas já não foi a tempo de mudar o resultado.



A primeira parte foi um bocejo, com dois remates do Benfica - Mitroglou e Horta - sem grande perigo e um tiraço de Hernández à barra. Motivo único de entusiasmo: Buta, lateral-direito escolhido por Vitória.



Aos 59’, Lisandro falhou de forma displicente e Bowen marcou. Pouco depois, entraram Chrien, Zivkovic, Jonas e Seferovic e o jogo mudou, com uma avalanche benfiquista de oportunidades.



O eslovaco e o sérvio abriram espaços, mas Jonas e Seferovic esbarraram em McGregor e, no caso do suíço, "Fomos a melhor equipa. Terminamos o jogo com uma avalanche atacante", disse Rui Vitória no final do jogo, minimizando a derrota com o Hull City: "Gostei do controlo emocional com critério no ataque. Só por infelicidade é que não ganhamos este jogo. Não é o resultado que queríamos, mas estou satisfeito".