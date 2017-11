Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águias querem Cristante de volta

Boas exibições do médio no Atalanta estão a ser seguidas com atenção na Luz.

08:33

O Benfica está atento à grande temporada do italiano Bryan Cristante no Atalanta e já manifestou interesse em recuperar o jogador que está emprestado à equipa de Bérgamo, apurou o CM.



O jogador tem estado em bom plano em Itália e as exibições já lhe valeram inclusive a chamada à seleção transalpina. Cristante pode jogar na posição seis e oito, zonas deficitárias nas águias quer pelas constantes lesões de Fejsa, quer pelo atual momento de forma de Pizzi.



O jogador de 22 anos tem contrato com as águias até junho de 2019 e embora o Atalanta tenha uma opção de compra no final do empréstimo, os encarnados têm a possibilidade de recuperar o jogador.



Isso deve acontecer só no final da temporada, uma vez que o atleta ainda sonha com a presença no Mundial da Rússia (caso a Itália ultrapasse a Suécia no play-off), e sair com a temporada a decorrer poderia retirar-lhe visibilidade.



Bryan Cristante é titular absoluto no Atalanta (atual 10º classificado da Liga italiana). Realizou 14 jogos oficiais e só num deles não foi titular. Já leva esta temporada cinco golos apontados.



Cristante foi comprado pelas águias ao AC Milan em 2014 por cinco milhões de euros. Realizou de águia ao peito 20 jogos em duas épocas.



Pormenores

Fejsa lesionado

O médio sérvio Fejsa foi dispensado dos trabalhos da sua seleção por se ter apresentado com um problema muscular. O jogador regressou a Lisboa.



Pedro Pereira

O lateral Pedro Pereira, de 19 anos, pode regressar a Itália em janeiro. O jogador não faz parte dos planos de Rui Vitória e tem treinado com a equipa B.