Águias voam com as chaves do ‘penta’

Encarnados aproveitam o empate do Sporting em Setúbal na véspera para reduzir a diferença pontual na tabela classificativa.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica voou nas asas de Jonas (3-0) para vencer o D. Chaves, aproximando-se da liderança da Liga, ficando a apenas um ponto do Sporting e a dois do FC Porto, que tem menos um jogo.



As águias entraram com Douglas no lugar do castigado André Almeida e com o regressado Luisão no banco. Alterações que não influíram no rendimento.

O Benfica surgiu acutilante e visivelmente motivado pelo empate do Sporting com o V. Setúbal, na véspera. Impulsionada pelo seu público, a equipa de Rui Vitória manietou com facilidade a zona de construção dos flavienses, que, apesar de lutarem no miolo, não conseguiram passar o perigo para o seu ataque, que se revelou inoperante.



A dinâmica imposta pelo Benfica rapidamente deu frutos. Demorou precisamente 13 minutos. Grimaldo deu para Krovinovic, que colocou a bola em Jonas. Um remate à meia-volta, à entrada da área, do brasileiro e estava feito o 1-0.



Assistia-se a um jogo de sentido único. O meio-campo do Benfica foi trabalhador, com Fejsa, Pizzi e Krovinovic muito ativos e a lançarem o ataque com facilidade. Salvio trouxe a criatividade, Cervi a intensidade e Jonas os golos. O avançado brasileiro, de 33 anos, voltou a revelar uma eficácia anormal. No segundo remate à baliza (19’) fez o 2-0. Antes tinha reclamado, sem razão, um penálti.



Salvio ainda rematou ao poste (30’), altura em que o D. Chaves deu um ar da sua graça, embora sem colocar em perigo a baliza de Varela, que chegou para as encomendas.



A finalizar a primeira parte, Jonas ainda surgiu isolado, mas desta vez falhou o golo.



Na etapa complementar, Pizzi fez o 3-0, numa jogada de contra-ataque do Benfica (47’), num golo consentido por António Filipe. A vantagem fez as águias baixarem a intensidade do jogo, permitindo um crescimento ligeiro ao adversário. A equipa de Rui Vitória terminou o jogo a controlar e com menos um, depois da lesão de Krovinovic no joelho direito.



Análise

+ Jonas bisa e soma 23 golos

Jonas é um fenómeno de eficácia. Ontem bisou pela quarta vez na Liga. Soma 23 golos em 19 jogos no campeonato. Na atual Liga só ainda não marcou ao FC Porto. Esta temporada já tem 30 golos em 26 jogos em todas as competições.



- Falta de ambição flaviense

O domínio do Benfica não é justificação para a falta de ambição demonstrada pelo D. Chaves na Luz. Uma equipa muito pouca ofensiva e com grandes dificuldades na zona de construção de lances perigosos. Muito fracos.



Arbitragem irregular

A arbitragem de Bruno Esteves foi irregular, embora sem influenciar o resultado. Bem ao não se deixar influenciar pelos pedidos de grande penalidade de Jonas e Salvio, em lances divididos. Deixou passar um fora de jogo que colocou Jonas isolado frente ao guarda-redes, mas o ‘Pistolas’ falhou.