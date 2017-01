Air Race: 10 anos de F1 dos céus

O que achou desta notícia?







Em pouco mais de uma década, a Red Bull Air Race estabeleceu-se como a principal referência da aviação desportiva. Quando o Campeonato do Mundo regressar no próximo ano às águas do Golfo Pérsico, em Abu Dhabi (10/11 de fevereiro), inicia-se a décima época da competição. Matthias Dolderer será o homem que todos querem bater.O alemão começou nos Emirados a época de 2016 com um lugar no pódio e a partir daí nunca mais olhou para trás, acabando por conquistar o seu primeiro título de campeão na sétima etapa do calendário. Foi a primeira vez na história que um piloto celebrou antecipadamente a conquista do título.Além de Dolderer, todas as atenções vão estar também centradas no australiano Matt Hall, o vice-campeão dos últimos dois anos, que tudo fará para inscrever o seu nome na história da competição – que contará em 2017 com um total de 14 equipas de cinco continentes. "É emocionante lançar a nossa décima época, assinalando também a 75ª corrida. Não consigo imaginar um lugar melhor do que Abu Dhabi, uma cidade conhecida pela sua forte ligação aos desportos motorizados", disse Erich Wolf, o diretor- -geral da corrida.