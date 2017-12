Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alan Ruiz sem perdão de Jesus

Argentino exaltou-se com André Geraldes no final do jogo com o Vilaverdense.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Jorge Jesus não perdoa Alan Ruiz, mesmo depois de o argentino ter pedido desculpa, mostrando-se arrependido de ter confrontado André Geraldes no final do jogo com o Vilaverdense (4-0) para a Taça de Portugal (dia 13/12).



Segundo o CM apurou, Jorge Jesus assumiu uma posição de intransigência em relação a Alan Ruiz, que foi alvo de um processo disciplinar. O argentino foi substituído no jogo com o Vilaverdense e atirou o casaco de fato de treino ao chão. Um ato que não agradou à estrutura leonina e levou mesmo o ‘team manager’ André Geraldes a confrontar o jogador no final da partida. O dirigente terá chamado a atenção do atleta pela falta de respeito para com o clube e com os adeptos.



Os ânimos exaltaram-se, com Alan Ruiz a gritar: "Não tenho medo dos adeptos". Esta atitude valeu a abertura de um processo disciplinar ao argentino, de 24 anos. A resposta à nota de culpa será entregue esta semana para respeitar os prazos legais. Certo é que independentemente das explicações do jogador, Jorge Jesus já não conta com ele. Alan Ruiz até pode servir de exemplo para manter o grupo coeso na luta pelo campeonato.



Iuri por 15 milhões de euros

Iuri Medeiros não agarrou as oportunidades dadas por Jorge Jesus. É um dos jogadores dispensáveis em janeiro, sendo que os leões estão recetivos à venda se surgir uma proposta de 15 milhões de euros. O jovem, de 23 anos, tem vários clubes interessados, mas queixam-se do preço. Uma verba idêntica à da venda de Rúben Semedo ao Villarreal. Se não surgir o dinheiro, é provável que seja emprestado a um dos clubes da Liga para rodar.