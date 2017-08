Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alarcón vence em Setúbal e sobe à liderança da Volta a Portugal

Ciclista espanhol da W52-FC Porto venceu isolado a primeira etapa de estrada.

Por Lusa | 18:12

O ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) ascendeu este sábado à liderança da Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer isolado a primeira etapa de estrada, que ligou Vila Franca de Xira a Setúbal. A prova arrancou esta sexta-feira com um prólogo corrido em Lisboa.



Após 203 quilómetros, Alarcón cortou a meta isolado em 4h55.57, menos 11 segundos do que o português Amaro Antunes (W52-FC Porto) e do que o espanhol David de la Fuente.



Na geral, Alarcón tem agora seis segundos de avanço sobre o espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira) e 15 sobre o português Domingos Gonçalves (RP-Boavista).



No domingo corre-se a segunda etapa, num percurso de 214,7 quilómetros entre Reguengos de Monsaraz e Castelo Branco, no qual os ciclistas terão de passar por uma contagem de montanha de terceira categoria e duas de quarta.