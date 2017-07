Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alarme falha socorro a Pinto da Costa

Companheira pede ajuda ao porteiro após se aperceber da queda aparatosa.

01:30

O alarme instalado na casa não funcionou. Sílvia Costa, nova companheira de Pinto da Costa, saiu a correr para pedir ajuda ao porteiro. Foi no condomínio de Santo Tirso, onde agora mora o casal. Só depois foi acionado o 112.



À chegada dos bombeiros, pela meia-noite de sexta-feira, Pinto da Costa estava consciente. Mas queixava-se de dores. Sílvia estava em pânico e já tinha avisado a família. O irmão, médico, também esteve na moradia a acompanhar o socorro. Temia igualmente o pior.



O acidente doméstico tinha sido violento. Pinto da Costa já estava na cama, quando se levantou. Caiu depois nas escadas. Cerca de 15 degraus que terminaram com uma pancada na cabeça numa superfície de vidro.



No hospital, foi-lhe diagnosticado um traumatismo craniano. Tem também várias costelas fraturadas. As versões contradizem-se quanto à gravidade das lesões, mas certo é que será uma recuperação lenta. Pinto da Costa tem 79 anos e terá mesmo de ser substituído temporariamente à frente dos destinos da SAD portista.



Viveram-se momentos de pânico durante toda a madrugada de sexta- -feira. Alexandre Pinto da Costa foi avisado e já regressou de férias para junto do pai. Vários dirigentes azuis-e- -brancos foram contactados. Trocaram informações, sem esconder a preocupação com a saúde do líder do clube.



No S. João, a ordem foi imediata: ‘fechar’ informações e recusar as confirmações oficiais sobre o estado de saúde. A equipa médica que se aproxima do presidente é limitada.



"Sofreu sequelas desconfortáveis"

Pinto da Costa ficará internado no Hospital de S. João durante mais alguns dias. Apesar do grande susto, o presidente do FC Porto encontra-se numa situação estável. Porém, a queda provocou-lhe lesões que, além da devida vigilância, são causadoras de dor e muito desconforto.



Ao que o CM apurou, o líder portista fraturou costelas e sofreu também uma comoção cerebral, na sequência do embate com a cabeça, que provocou também um hematoma no dirigente. Durante o dia de ontem, foi sujeito a exames - incluindo uma TAC - para se perceber a extensão das lesões.



"Foi prontamente assistido pelos familiares presentes e, depois, transportado para o Hospital de S. João, onde foi muito bem assistido", referiu ontem Nélson Puga, médico do FC Porto, que acorreu, de imediato, àquela unidade. "Sofreu algumas sequelas, que não são graves, mas são desconfortáveis. Por esse facto, vai ter de ficar internado, pelo desconforto e pelo controlo da dor. Mas está bem, consciente, colaborante e bem-humorado. Dentro de dias terá alta e iniciará recuperação, que será de algumas semanas, não de meses", acrescentou. "A nação portista pode ficar tranquila e os adversários também", frisou o clínico.



Hospital despista problema cardíaco

O Hospital de S. João, no Porto, está também a despistar possíveis problemas cardíacos que estejam na origem da queda. À hora de fecho desta edição, ainda estavam a ser feitos exames suplementares.



Recobro não pode ser apressado

"São situações que não devem ser alvo de aceleração, nem de desleixo", explicou, ao Porto Canal, o médico Nélson Puga, assegurando que o presidente do FC Porto irá "recuperar na totalidade".



Vive com a mulher num resort de luxo

Pinto da Costa reside com a companheira, Sílvia, num condomínio privado luxuoso, o Vale Pisão Nature Resort. Deixou, há vários meses, a moradia onde residia na avenida da Boavista, no Porto.



Jantou em Matosinhos com a companheira numa sala reservada

Foi na Marisqueira de Matosinhos, um dos seus lugares de eleição, que Pinto da Costa jantou na quinta-feira, numa zona reservada. Estava com Sílvia Costa, comeram açorda de camarão e beberam Coca-Cola. O motorista levou-os a Santo Tirso.



Episódios anteriores

Susto no regresso do Chipre em 2011

Em novembro de 2011, o presidente do FC Porto sentiu uma indisposição no voo de regresso após uma derrota (2-1) em casa do APOEL, no Chipre, para a Liga dos Campeões. Foi assistido por Nélson Puga, médico do clube, ainda no avião.



Operado no S. João no ano seguinte

Na sequência dos problemas cardíacos detetados, Pinto da Costa foi alvo de uma cirurgia, em setembro de 2012, que serviu para colocação de um bypass. A intervenção foi planeada e exigiu internamento de mais de uma semana.



Nova intervenção em agosto de 2015

Pinto da Costa voltou a ser hospitalizado durante o mês de agosto de 2015. Na altura, segundo o CM apurou, tudo ocorreu após uma forte indisposição, mas o FC Porto garantiu que a operação - remoção da vesícula biliar - estava programada.



"Recuperar envolve uma dor intensa", diz Carlos Evangelista, da Sociedade Portuguesa de Ortopedia

Correio da Manhã – Fraturar três costelas obriga a um período de recuperação prolongado?

Carlos Evangelista – A recuperação acaba por ser lenta. A dor é muito intensa e é incapacitante.

Correio da Manhã – A idade avançada dificulta a recuperação?

Carlos Evangelista – Acontece face à fragilidade óssea e depois à atrofia da massa muscular. Com a idade avançada há perda de equilíbrio.





Perfil

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa nasceu às 06h00 de 28 de dezembro de 1937 (79 anos), em Cedofeita, no Porto. Ainda estudante no Liceu Almeida Garrett, entra no FC Porto para a secção de hóquei em patins, tornando-se mais tarde responsável pelas modalidades amadoras. Em 1976, chega ao departamento do futebol e em 1982 é eleito presidente do clube. Só no futebol, leva 59 títulos nacionais e internacionais. Vive, nesta altura, uma das piores crises como líder dos dragões.