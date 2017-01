Alejandro Valverde foi atingido por uma cancela

O murciano, de 36 anos, é um dos líderes da Movistar, equipa dos portugueses Nelson Oliveira e Nuno Bico.



"O aspeto positivo é que parece tudo muscular, mas a verdade é que neste momento quase não me posso mexer", concluiu.O murciano, de 36 anos, é um dos líderes da Movistar, equipa dos portugueses Nelson Oliveira e Nuno Bico.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar) foi atingido por uma cancela enquanto treinava, tendo ficado com escoriações e dores musculares."Sofri uma pancada tremenda. A cancela da urbanização baixou antes de eu passar e acertou-me em cheio nos braços e no peito. Tentei treinar, mas só consegui aguentar meia hora devido às dores", começou por descrever o terceiro classificado da Volta a Itália de 2016 numa nota publicada pela sua equipa.Valverde, melhor ciclista mundial em 2006, 2008, 2014 e 2015 e vencedor da Vuelta2009, espera que as mazelas sejam ultrapassadas com gelo e anti-inflamatórios.