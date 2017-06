Alemanha e Chile 'anulam-se' e adiam provável apuramento

Em Kazan, no jogo grande da ronda, Alexis Sánchez (06) colocou o Chile no comando, ao aproveitar uma má saída para o ataque de Mustafi: ganhou a bola, tabelou com Vidal e atirou para o 1-0, que traduzia a clara supremacia da sua seleção no primeiro tempo.As segundas linhas da Alemanha -- o selecionador Joachim Low optou por preservar os habituais titulares antes da época que termina com o Mundial2018 -- acabariam por empatar ainda na etapa inicial, num raro contra-ataque em que Héctor (41) cruzou na esquerda para a entrada destemida de Lars Stindl.No outro jogo, Zambo Anguissa (45+1) tirou o melhor partido de clara falha de marcação para se antecipar a um defesa e ao guarda-redes, tocando por cima deste para o fundo das redes.O empate australiano surgiu na conversão de um penálti por Mark Milligan (60), a castigar um derrube de Mabouka sobre Juric.A 'má pontaria' do avançado camaronês do FC Porto, Vicent Aboubakar, impediu os Camarões de vencerem, uma vez que falhou, no segundo tempo, quatro soberanas situações para marcar.No grupo A, México e Portugal comandam com quatro pontos, enquanto a Rússia tem três e a Nova Zelândia, adversária dos lusos no sábado, ainda não pontuou.