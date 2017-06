Alemanha sofre sem necessidade

O que achou desta notícia?







A campeã do Mundo Alemanha estreou-se com uma vitória (3-2) sobre a Austrália, num jogo quase sempre dominado pela equipa de Joachim Löw - optou por uma seleção de futuro, deixando muitas das estrelas de fora -, mas marcado pelas falhas do guarda-redes Bernd Leno.A resistência dos socceroos demorou menos de cinco minutos, com um golo de Stindl. A Alemanha não desacelerou e até acumulou falhanços incríveis. Contra todas as expectativas, a Austrália chegou ao empate no único lance de registo, com Leno a deixar passar a bola sob o corpo. Não houve grande crise: os germânicos marcaram logo a seguir, de penálti.Assim fechou a primeira parte, assim começou a segunda, com novo tento alemão. O problema foi que Leno entendeu dar nova prenda, largando uma bola fácil. Golo. 3-2. Até ao final, alguns sustos dos dois lados, mas a Alemanha entra a vencer. Apesar de Leno.