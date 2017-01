FC Porto alvo de operação de controlo antidoping

O que achou desta notícia?







A equipa do FC Porto foi alvo de uma operação de controlo antidoping, apurou o CM e a CMTV.Os atletas do clube foram controlados por elementos da Autoridade Antidopagem de Portugal, (ADoP).Recentemente foi feita a mesma operação antidoping ao Sporting e Benfica, mais concretametne em dezembro, na semana em que as duas equipas se defrontaram no Estádio da Luz.