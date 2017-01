Morreu o ex-treinador Carlos Alberto Silva

Morreu esta sexta-feira o ex-treinador do FC Porto, Carlos Alberto Silva, aos 77 anos. A informação foi confirmada pelos funcionários da Ibiza Turismo, empresa da qual era dono.



A causa da morte do brasileiro ainda não foi divulgada, no entanto sabe-se que Carlos Alberto Silva tinha sido operado ao coração no ano passado.



Natural de Belo Horizonte, o ex-treinador era formado em educação física e ganhou notoriedade no mundo do futebol quando conduziu o Guarani Futebol Clube ao seu primeiro e único título brasileiro da história, em 1978, logo no ínicio da sua carreira.



Para além de ter treinado o FC Porto entre 1991 a 1993, Carlos Alberto foi também treinador do Santa Clara, dos Açores, entre 2002 e 2004.







