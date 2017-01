Rui Vitória expulso no final do jogo contra o Moreirense

O que achou desta notícia?







Rui Vitória, treinador do Benfica, foi expulso no final da partida contra o Moreirense, na passada quinta-feira, que terminou com uma vitória do clube de Guimarães.Esta expulsão pode comprometer a presença de Rui Vitória no banco de treinador no próximo jogo contra o Vitória de Setúbal, na próxima segunda-feira.