Sporting quer Samaris castigado

O Sporting apresentou queixa de Samaris no Conselho de Disciplina da FPF, esta segunda-feira. Em causa está a agressão do médio do Benfica ao jogador do Moreirense, Diego Ivo, no jogo de domingo em Moreira de Cónegos.

O árbitro Tiago Martins não viu o murro do jogador do Benfica. O Conselho de Disciplina reúne-se amanhã e poderá usar as imagens televisivas para decidir.

Um eventual castigo pode ir de um a dez jogos de suspensão.

Recorde-se que Sporting e Benfica jogam no próximo dia 22.

A polémica continuou fora das quatro linhas com Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, a partilhar um vídeo do momento da polémica.



Contactado pelo CM, o Benfica não quer comentar para já a queixa do rival de Alvalade.





