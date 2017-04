Sporting pede interdição do Estádio da Luz

O Sporting pediu a interdição do Estádio da Luz pelo apoio que o Benfica dá às suas claques.



O clube de Alvalade quer que o estádio das 'Águias' deixe de ser utilizado porque o Benfica, alegam, presta apoio ilegal às suas claques de apoio.



A CMTV sabe que a queixa do Sporting foi esta sexta-feira apresentada no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O Sporting quer que sejam ouvidos todos os delegados daLiga Portuguesa de Futebol que não participaram esses apoios nos relatórios de jogos do Benfica.









O clube de Alvalade quer, também, que sejam ouvidos os 'spotters' da PSP de Lisboa que normalmente acompanham os grupos de apoio aos encarnados.

