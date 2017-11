Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta no FC Porto após as seleções

“Temos mais a perder do que o Portimonense”, diz Conceição.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:33

O FC Porto regressa hoje à competição, frente ao Portimonense, jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal. Nesta temporada, os dragões já derrotaram (5-2) os algarvios, para o campeonato, mas o contexto, tal como a própria prova, é diferente.



"Depois das seleções, o primeiro jogo é sempre difícil e perigoso. Estamos alertados para isso e vamos dar uma resposta de acordo com o que queremos. O objetivo é ganhar a Taça de Portugal", referiu o técnico. "Há que assumir a nossa responsabilidade, pois neste jogo temos mais a perder do que o Portimonense", frisou.



Com baixas por lesão - Herrera, Otávio, Marega e Soares estão fora - e poucos atletas à disposição nos últimos dias, foi questionado a Conceição se concordava com Francisco J. Marques nas críticas à sobreutilização de Danilo na Seleção.



"Eu tenho uma excelente relação com o Francisco J. Marques, que tem feito um trabalho fantástico na sua área, mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer: pela equipa profissional, falam o treinador e o presidente. Mas penso que deram uma intenção que as palavras do Francisco não tinham", sublinhou.



O técnico azul-e-branco não esclareceu se Casillas volta à baliza e admitiu que é a posição que lhe dá "mais dores de cabeça", elogiando todos os guardiões.



Ainda sobre Iker, Conceição preferiu sorrir e não se alargar em grandes respostas às palavras de Sergio Ramos - "tinha uma coisa para lhe dizer, mas não digo" - e Julen Lopetegui. "Estou atento", avisou.