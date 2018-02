Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alex Telles volta já em março

Exames afastaram o pior. Janela de paragem inferior a um mês.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:41

"Graças a Deus, estou bem. Nada de grave. Logo estarei de volta e voltarei mais forte". Foi o próprio Alex Telles o primeiro a dar a novidade, ontem, nas redes sociais. Os exames realizados, no Porto, ao lateral brasileiro afastaram o pior dos cenários e a janela de paragem será, ao que o CM apurou, inferior a um mês.



Depois de ter marcado o 1-1 na segunda parte do jogo com o Estoril, Telles ficou agarrado ao joelho num lance na área do FC Porto. O esgar de dor e as lágrimas do atleta de 25 anos deixaram antever o pior. Ontem, os dragões comunicaram, no site oficial, que o defesa "contraiu uma entorse de grau um no joelho esquerdo e fará tratamento conservador à lesão".



Os resultados dos exames causaram grande alívio e satisfação aos médicos e responsáveis portistas, já que não há sequelas ligamentares de remonta, pelo que o jogador até se vai juntar ao restante grupo, no Algarve, durante o dia de hoje.



Falhará o jogo em Portimão, no domingo (20h15, Sport TV1), e o clássico com o Sporting, dia 2 (20h30), no Dragão. O desafio seguinte com o Liverpool tem, na teoria, pouca importância, pelo que, a partir daí, tudo depende da evolução de Telles. Com Ricardo também lesionado, Maxi e Dalot são os únicos laterais de raiz disponíveis.



Tal como Telles, Corona - que está castigado - ruma hoje ao Algarve, após ter sido operado a um dedo da mão esquerda que fraturou na quarta-feira. A cirurgia foi conduzida por Miguel Trigueiros, no Porto. Ricardo e Danilo fizeram tratamento e ginásio e Aboubakar treino condicionado. São as cinco baixas no plantel de Conceição.



Resposta aos leões com clássico à vista

O clássico da próxima sexta-feira entre FC Porto e Sporting já mexe. Ontem, os ‘dragões’ responderam às acusações dos rivais sobre o lance polémico do primeiro golo do FC Porto na vitória sobre o Estoril.



"Se os sportinguistas estão proibidos de ver televisão e de ler jornais como é que souberam o que se passou no Estoril? É risível que num clube que venceu em Tondela graças a um escândalo monumental não tenham vergonha na cara ", lê-se na newsletter ‘Dragões Diário’.



O Benfica também não escapou às críticas: "Aqui ninguém quer ganhar títulos como o Benfica ganhou os últimos quatro".