Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alexandre Pinto da Costa desvia Rúben Ribeiro

Filho de presidente do FC Porto em negócio com braço-direito de Antero.

Por Filipe António Ferreira e Sandro Bettencourt | 20.12.17

Rúben Ribeiro tem tudo acertado para se tornar jogador do FC Porto na próxima época. O Sporting teve praticamente o médio na mão, mas os dragões desviaram-no, num negócio que, segundo soube o CM, tem a intervenção de Alexandre Pinto da Costa e do advogado Raul Pais da Costa, um dos braços-direitos de Antero Henrique, ex-dirigente portista.



O caso gera surpresa, desde logo pelas más relações, durante anos, entre o filho de Pinto da Costa e os elementos ligados a Antero, agora diretor desportivo do PSG. Surpreendente foi o desfecho também para o Sporting e o Rio Ave, que se preparavam para concluir a transferência, já em janeiro, por uma verba a rondar os 500 mil euros. Assim, o jogador muda-se no verão, depois de terminar o contrato com o Rio Ave, para o FC Porto, clube do coração.



O processo desenvolveu-se com rapidez pelos azuis-e-brancos, sendo que a assinatura apenas se poderá processar durante o mês de janeiro, seis meses antes do final do vínculo de Rúben aos vila-condenses.



Segundo o que o CM apurou, Sérgio Conceição não tinha o médio, de 30 anos, como prioritário e tal como Luís Gonçalves, diretor-geral do futebol dos dragões, ficou desagradado por só tomar conhecimento do interesse do clube no atleta do Rio Ave vários dias após o início das negociações.



Fonte próxima do processo garantiu ao nosso jornal que o treinador não vê esta contratação com bons olhos: "Não o quer. Não é um jogador que se enquadra no estilo de futebol que o Sérgio preconiza."



A mesma fonte garante ao CM que este processo pode provocar clivagens na estrutura dos dragões. Contactada pelo nosso jornal, fonte oficial portista não quis reagir aos contornos do processo negocial do jogador Rúben Ribeiro, médio do Rio Ave.