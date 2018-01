Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alexis Sánchez assina pelo Manchester United

Jogador chileno estava há quase quatro anos no Arsenal.

18:44

O Manchester United anunciou esta segunda-feira a contratação do internacional chileno Aléxis Sanchez ao Arsenal, no âmbito da qual o futebolista arménio e médio dos 'red devils', Henrikh Mkhitaryan, se transfere para os 'gunners'.



"Estou contente por me juntar ao maior clube do mundo. Passei três anos e meio maravilhosos no Arsenal. Guardo boas memórias desse grande clube e dos seus adeptos, mas a oportunidade de jogar num estádio histórico e trabalhar com José Mourinho era algo ao qual eu não podia recusar", disse Aléxis Sanchez, após se vincular contratualmente ao Manchester United, em declarações ao 'site' do clube.



O internacional chileno mostrou-se "orgulhoso" por ser o primeiro futebolista chileno a jogar na primeira equipa do Manchester United e confessou a sua expectativa em mostrar aos adeptos do clube espalhados por todo o mundo a razão de ser do clube o ter contratado.



Já o técnico português José Mourinho, responsável pela aquisição, não poupou elogios ao chileno: "Alexis é um dos melhores atacantes do mundo e irá complementar o nosso grupo de jovens de grande talento que temos no ataque. Ele trará a sua ambição, liderança e personalidade, qualidades que um jogador do Manchester United deve reunir, e tornará a equipa mais forte e os adeptos orgulhosos pela dimensão e prestígio do clube."



Na hora de se congratular com a aquisição de Aléxis Sanchez, Mourinho não se esqueceu do médio Henrikh Mkhitaryan, que deixa os 'red devils' para integrar o plantel do Arsenal: "Gostaria de desejar ao Henrikh todo o sucesso e felicidade, os quais, estou certo, irá conseguir nesta sua nova etapa da carreira. É um jogador que não esqueceremos, especialmente pela sua contribuição para a conquista da Liga Europa, a época passada."