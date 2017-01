Alexis Sánchez paga um milhão de euros ao fisco para evitar julgamento

Mascherano evitou um ano e meio de prisão ao pagar um milhão e meio de euros às autoridades tributárias.

O futebolista chileno Alexis Sánchez admitiu esta segunda-feira ter lesado as autoridades fiscais espanholas em cerca de um milhão de euros nos exercícios de 2012 e 2013, verba entretanto já devolvida para evitar julgamento.Em videoconferência desde Londres, cidade onde reside desde que representa o Arsenal, o ex-atleta do Barcelona admitiu não ter declarado verbas relativas aos seus direitos de imagem e assumiu também ser proprietário da empresa Numidia Trading Limites, radicada em Malta, à qual simulou ceder os referidos direitos.Com esta declaração, a defesa de Alexix Sánchez pretende um acordo que lhe permita evitar ser julgado, tal como aconteceu com o argentino do Barcelona Javier Mascherano, representado pelo mesmo advogado, David Aineto.