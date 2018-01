Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarvios caem de pé em dois minutos fatais

Golos do Sp. Braga entre os 8’ e os 10’. Nakajima falha penálti e Fabrício converte outro.

Por João Pedro Óca | 09:51

A história deste belíssimo jogo de futebol, com espetáculo e emoções fortes, podia explicar-se em dois minutos, mas isso seria demasiado penalizador para o Portimonense.



Por partes. Os algarvios entraram frios e permitiram que o Sp. Braga carimbasse o triunfo do jogo entre os 8 e os 10 minutos. Primeiro com um golaço de Paulinho (em posição duvidosa) e depois por Wilson. De rajada, dois golpes fatais para uma equipa que merecia mais.



Tanto assim é que praticamente no lance seguinte ao 2-0, Paulinho ganhou um penálti que Nakajima desperdiçou. Vítor Oliveira nem queria acreditar no que via, mas mudou a expressão à medida que a sua equipa foi reagindo às contrariedades.



Antes do intervalo, Wellington obrigou Matheus a uma grande defesa, Jadson ameaçou reduzir e logo no início da 2ª parte chegou o 2-1. Goiano fez penálti sobre Pires e Fabrício não falhou.



Até ao final, o Portimonense carregou, o Sp. Braga cerrou fileiras e até podia ter feito o 3-1, mas isso seria um castigo ainda mais pesado para uma equipa que tem qualidade de sobra para não viver em aflição a 4 pontos da zona de descida.